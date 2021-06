Időjárás

Tornádó Dél-Morvaországban: 'a kórházban olyan a helyzet, mintha háború tört volna ki' (videók)

Legalább három ember meghalt, és több mint hatvanan megsérültek, tízen közülük súlyosan a csütörtök este és éjjel Dél-Morvaországban pusztító tornádó következtében - közölte Michaela Bothová, a dél-morvaországi mentőszolgálat szóvivője péntek reggel a közszolgálati Cseh Televízióban.



A szóvivő szerint ezek a számok csak a kórházban kezeltekre vonatkoznak, a mentők a helyszínen több száz személynek nyújtottak elsősegélyt, illetve kezelték sérüléseiket. "A kórházakban három személyt nem sikerült megmenteni, sérüléseik rendkívül súlyosak voltak" - mondta részletek ismertetése nélkül Bothová. Nem kizárt, hogy az áldozatok és a sérültek száma a nap folyamán még változni fog, mert a szélvihar pusztította épületek átkutatását a tűzoltók még nem fejezték be - tette hozzá.



A jégesővel kísért tornádó legsúlyosabban Hodonín és Breclav városok környékét sújtotta, ez lényegében a Brünn-Pozsony autópálya cseh-szlovák államhatár előtti oldalán terül el. Szemtanúk közlése szerint több helyen teniszlabda-nagyságú jégdarabok is hullottak az égből.



Antonín Tesarík, a hodoníni kórház igazgatója a televízióban úgy nyilatkozott, hogy a sérülések jelentős részét különféle csonttörések, fejsérülések teszik ki. "A kórházban olyan a helyzet, mintha háború tört volna ki" - jegyezte meg Tesarík. Hozzátette: hasonlóan néznek ki a tornádó által sújtott települések is. Hrusky, Luzice és Moravská Nová Ves és Hodonín településeken házak tucatjait rombolta le a szélvihar. Pontos adatok a károkról egyelőre nincsenek.



Jana Malácová munkaügyi és népjóléti miniszter bejelentette: a hatályos szabályok alapján személyenként minden formalitás nélkül, csak személyazonossági igazolványa felmutatásával 58 ezer koronás (mintegy 800 ezer forint) gyorssegélyt vehet fel mindenki, akit kár ért, fedél és eszközök nélkül maradt.



A mentési munkálatokba a cseheken kívül osztrák és szlovák mentők is nagy számban bekapcsolódtak. Ausztriából például húsz mentőkocsi és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre teljes személyzettel.



A tornádó, a szélvihar és a jégeső következtében főleg Dél-Morvaországban pénteken reggel több mint 70 ezer háztartás volt áram nélkül, számos helyen szünetel a gázszolgáltatás, és problémák vannak a vasúti és a közúti közlekedésben. A Brünn-Pozsony autópályán már sikerült felújítani a közlekedést.

Děsivé svítání v Hru±kách na Břeclavsku. Ranní slunce odhaluje včerej±í pusto±ení tornáda na jiµní Moravě. pic.twitter.com/uXdmN1vwQh — Petr Tichý (@TichyCRo) June 25, 2021

Jednou z nejhůře postiµených vesnic jsou Luµice na Hodonínsku. Podle očitých svědků i tady řádilo tornádo. Zpusto±ena zůstala asi polovina vesnice a taky průmyslový areál. pic.twitter.com/vLpDJJ0NqL — Události Brno (@UdalostiBrno) June 25, 2021