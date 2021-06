Időjárás

Pénteken érkezik a hidegfront, de jelentős lehűlés nem várható

Pénteken érkezik a hidegfront, és szombatra már országszerte mérséklődik a hőség. Jelentős lehűlés viszont nem lesz, többfelé 30 fok körüli meleg várható. Szombaton csapadékosabb, aztán ismét szárazabb, napsütéses idő várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, majd az érkező hidegfront hatására erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Délutánig kis eséllyel, késő délutántól viszont már nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok mentén erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 17-23, a legmagasabb 28-37 fok között várható. A Dunántúl északnyugati részére már megérkezik a hűvösebb levegő, de keleten továbbra is kitart majd a kánikula.



Szombaton a Dunántúl és a Dél-Alföld nagy részén gyengébb, másutt erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható. Szórványosan valószínű csapadék, éjjel, délelőtt bárhol előfordulhat, a nap második felében inkább az ország északkeleti felén lehet zápor, zivatar. Estétől csaknem mindenütt megszűnik a csapadék. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 14-21 fokról délutánra 25-31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap sok lesz a napsütés. Néhol fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A leghidegebb órákban 13-19 fok várható. Napközben 27-32 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.