Időjárás

Országszerte extrém UV-sugárzás várható

Csütörtökön is extrém UV-B sugárzás várható országszerte - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez szerda este eljuttatott figyelmeztetésük szerint valamennyi régióban meghaladhatja a 8-as szintet, Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon akár a 8,5-öt is elérheti az UV-B sugárzás maximuma.



Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt - írták.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőség veszélye miatt csütörtökre Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére harmadfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adott ki. Mint kiemelték: a napi középhőmérséklet az ország döntő részén csütörtökön is meghaladja a 26, 27, az Alföldön és a Dunántúl délkeleti részén a 28, 29 fokot.



Korábban azt közölték: várhatóan csütörtökön tetőzik a hőség, a maximumok 33 és 39 fok között alakulnak.