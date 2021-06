Időjárás

Az országos és a budapesti melegrekord is megdőlt

Az országos és a budapesti napi melegrekord is megdőlt szerda délután. Az új országos rekord 37,8 Celsius-fok - tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-t.



Mostanáig a június 23-ai budapesti melegrekord 36,1 fok volt, amelyet 2002-ben mértek. Ennél fél fokkal melegebb volt szerdán Újpesten, ahol 36,6 fokot regisztráltak.



Az eddigi országos csúcs 37,7 fok volt, amelyet szintén 2002-ben rögzítettek Sopronban. Az előzetes adatok szerint a Békés megyei Dombegyházán és a Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfaluban is melegebb volt ennél 0,1 fokkal, így az új országos napi melegrekord 37,8 fok.



A meteorológiai szolgálat korábban azt közölte, szerdára virradó éjszaka a fővárosban már megdőlt a legmagasabb minimumhőmérséklet napi rekordja is, miután Budapest-Lágymányos állomáson hajnalra csupán 23,8 fokig hűlt a levegő hőmérséklete.



Molnár Anna meteorológus szerdai videójában azt mondta: szerda éjszaka sem várható jelentős felfrissülés, 17-23 fok lesz. Csütörtökön lesz az év eddigi legmelegebb napja, 33-39 fok várható. Várhatóan akkor tetőzik a hőség, de pénteken az északnyugati, szombaton már a keleti tájakra is elér a valamivel hűvösebb levegő.