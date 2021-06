Időjárás

Csütörtökön tetőzik a hőség - videó

Várhatóan csütörtökön tetőzik a hőség, péntektől mérséklődik a meleg az idei első hőhullámban - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a honlapján.



Molnár Anna meteorológus videóban elmondta: szerda éjszaka sem várható jelentős felfrissülés, 17-23 fok lesz. Felhős lesz az ég, északnyugaton akár záporok, zivatarok is lehetnek, erős, viharos széllel.



Csütörtökön lesz az év eddigi legmelegebb napja, 33-39 fok várható. Sok lesz a napsütés, kevés gomolyfelhővel. Az Északi-középhegység tágabb térségében, illetve kis eséllyel a középső területeken viszont akár erős, viharos széllel kísért zápor, zivatar is kialakulhat.



Pénteken az északnyugati tájak fölé, szombaton már a keleti tájakra is elér a hűvösebb levegő - mondta a meteorológus, de megjegyezte: jelentős mértékű lehűlés nem várható. A következő időszakban is jellemzően 30 fok felett alakulnak a csúcsértékek. Az éjszakák viszont nagyobb felfrissülést hozhatnak.



Pénteken és szombaton várhatók záporok, zivatarok. Vasárnap már szárazabb lesz az idő.



A jövő héten ismét melegedés várható - mondta Molnár Anna.



A tartós hőség miatt Müller Cecília országos tisztifőorvos keddtől csütörtök éjfélig hőségriadót rendelt el.