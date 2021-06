Időjárás

35 foknál is melegebbet hoz a hét első fele

Nem tágít a hőség, sőt hétfőtől tovább fokozódik a forróság, egyre több helyen elérjük, sőt meg is haladjuk a 35 fokot, a legmelegebb tájakon 37-38 fok is lehet.



A hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, a minimumok nagy területen 20 fok fölött maradnak. A forróság mellé továbbra is sok napsütés, nagyon erős UV-sugárzás fog társulni. Valamivel több gomolyfelhő hétfőn lehet fölöttünk, akkor elszórtan, kedden és szerdán csak néhol alakulhat ki frissítő zápor, zivatar.



A légmozgás viszont többfelé lesz majd élénk, néhol erős, ez némileg enyhíthet a forróságon.



A nagy melegben fontos, hogy figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, kerüljük az alkoholos és magas cukortartalmú italok fogyasztását. A leégés megelőzése érdekében 11 és 15 óra között célszerű kerülni a közvetlen napfényt, illetve szalmakalapot, napszemüveget viselni. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben, ez várhatóan meg lesz hosszabbítva.



Enyhülés valamikor csütörtök este, péntek tájékán érkezhet - írta az Időkép.

Várható legmagasabb hőmérséklet hétfő és csütörtök között