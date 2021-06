Időjárás

Hőség - Hűsítő szigeteket állított fel a főváros

A tartós hőség miatt szombat 0 órától kedden éjfélig hőségriasztást adott ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. 2021.06.19 10:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén nyáron is felállították az extrém hőség ellen árnyékot nyújtó hűsítő szigeteket Budapesten - tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-t.



A Fővárosi Önkormányzat és a Főkert által forgalmas tereken felállítandó hűsítő szigetek június 18-tól szeptember 15-ig teszik elviselhetőbbé a hőséget. Elsőként a Boráros téren vehetik birtokba a szigetet a látogatói.



Ezen felül a tavaly felállított 22 ivókút mellett további 12-vel bővítik az ivókutak számát. Az egyik új víznyerő pont a pesti rakparton lesz, a Margit híd és Kossuth tér között, az idén nyárra az autóforgalom elől elzárt, sétáló szakaszon. Az ivókutak pontos helyszíne a Husito.budapest.hu oldalon érhető el egy online térképen.



Azt írták: ezzel is arra kívánják ösztönözni a lakosságot, hogy palackos vizek vásárlása helyett töltsék újra kulacsaikat. "Ezzel pénztárcánk mellett környezetünket is óvjuk" - fogalmaztak.



Mindezek mellett a Fővárosi Önkormányzat arra is figyelmet fordít, hogy a közszolgáltatók által hagyományosan végzett "hőségenyhítési tevékenységek", mint az utak, parkok, sínek locsolása, a forróság által leginkább sújtott lakóövezeti területekre koncentrálódjon - írták a közleményben.



Felidézték, hogy a 2019-ben megválasztott városvezetés egyik első intézkedéseként klímavészhelyzetet hirdetett Budapesten, majd új Budapesti Klímastratégiát fogadott el.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán emlékeztetett: a hétvégén érkezik az idei első hőhullám.



