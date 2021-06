Időjárás

Melegszik az idő a héten

A hét második felében helyenként már 35 Celsius-fok feletti csúcsértékeket is mérhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a Dunántúlon kevés gomolyfelhőre, sok napsütésre lehet számítani. A Dunától keletre azonban több gomolyfelhő képződhet, és ott néhol futó zápor is kialakulhat. Az ország nyugati kétharmadán döntően csak élénk, a keleti megyékben viszont erős lehet a szél. A leghidegebb órákban 7-14 fok lesz, napközben 25-29 fokig melegszik a levegő.



Kedden sok lesz a napsütés. A keleti határvidéken egy-egy zápor esetleg kialakulhat, másutt nem lesz csapadék. Hajnalban 8-14, a délutáni órákban 25-29 fok valószínű.



Szerdán is napos idő várható. Északkeleten előfordulhat egy-egy zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb hőmérséklet 27-31 fok között várható.



Csütörtökön és pénteken is derült, száraz idő lesz. Csütörtökön a hajnali 12-18 fokról 29-33 fokig melegszik fel a levegő. Pénteken hajnalban 13-19 fokot mérhetnek, a csúcshőmérséklet elérheti a 31-35 fokot.



Szombaton is napos idő várható csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 16-22 fok lesz. A maximumok 32 és 36 fok között alakulnak.



Vasárnap már felhősebb lehet az ég és helyenként zápor, zivatar is lehet. A minimumhőmérséklet 16-22, a maximumhőmérséklet 29-35 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.