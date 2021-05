Időjárás

Jövő hétfőn ha lesz ismét tartósabban napos időjárás

Csütörtökön erős északi szél, borult ég, és szórványosan, de sokfelé előforduló, helyenként kiadós esők jellemzik az időjárást. Az ország keleti felén hullik várhatóan a legtöbb csapadék. A legerősebb széllökések 60-75 km/óra köré várhatóak - írta az eumet.hu.



Délután a középső országrész kivételével továbbra is erős, olykor viharos (50-70 km/óra) északi szél fúj.



Nyugaton csökkenni, vékonyodni kezd a felhőzet, ritkulnak az esők. Itt-ott előbukkanhat a nap is, de szórványosan még kialakulhat zápor, sőt egy-egy zivatargóc is.



A középső és keleti térségben estig folytatódik a borongós, esős idő változó erősségű záporokkal, egy-egy zivatarral.



Este keleten is ritkul, megszűnik a csapadék, nyugat felől egyre nagyobb terület felett szakadozik fel a felhőzet. Mérséklődni kezd, de még erős lökések kísérik az északi szelet.



Éjszaka csillagfényes, derült idő várható. A szél fokozatosan tovább gyengül. Hűvös, párás lesz a hajnal.



Pénteken változóan napos, kellemes hőmérsékletű idő lesz átmeneti, gyenge vagy mérsékelt felhősödésekkel. Délután, a Dunántúl térségében feltámad és megerősödik a déli szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.



A délután folyamán, elsősorban a nyugati és középső országrész felett tartósabb, de mérsékelt felhősödés zavarhatja a napsütést. Eső nem valószínű belőle.



Éjszaka mérsékelt vastagságú, nyugat felől fokozatosan vastagodó felhőréteg húzódik az ország fölé. Nyugaton élénk, keleten gyenge délies szél fúj. Eső reggelig nem valószínű.

Szombaton visszatér a felhősebb időjárás. Bujkáló napsütés főként délelőtt és a keleti országrészben valószínűbb. Eső, zápor elsősorban a déli órákat követően és az északi megyékben ígérkezik. Keleten zivatar is kialakulhat. Élénk délnyugati szél fúj.



Vasárnap is felhős, borongós idő ígérkezik. Elszórtan, ismétlődő jelleggel, szerte az országban kialakulhatnak változó erősségű záporok. Zivatar az északi térségben valószínűbb. Élénkülő, olykor erős északi szél támad. A május második felében elvárhatónál jóval hűvösebb lesz.



Előreláthatólag jövő hétfőn lesz ismét tartósabban napos időjárás gyenge felhősödésekkel, kellemesebb hőmérséklettel és élénkülő déli légmozgással.



Keddre ciklon érkezése körvonalazódik: eleinte déli áramlással meleg, de nedves légtömeg érkezhet, majd viharos északi széllel érkező hidegfront okozhat heves zivatarokat és lehűlést.



Szerdára várhatóan elvonul a front felhőzete, kisüt a nap, javul az idő. Északkeleten lehet eleinte felhősebb, esőseb és egyben hűvösebb.