Időjárás

Másodfokú riasztásokat adtak ki zivatarveszély miatt

Zivatarveszély miatt az ország déli részén több területre másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután. Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket károkozó szél, jégeső kísérhet.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében vannak kiadva, illetve várhatóak másodfokú riasztások. Az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarveszély miatt.



Emellett az ország nagy részén a nap folyamán várható sok eső, továbbá néhány megyében az erős szél veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Azt írták: egy nyugat, délnyugat felől kelet, északkelet felé vonuló csapadékzónához társulva több helyen várható 15-20 milliméternyi eső. Kiemelten a Dunántúli-középhegységben, valamint Pest, Nógrád és Heves megyében helyenként 30 milliméternyinél több eső is eshet.



A déli, délkeleti megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. Az intenzívebb gócokat rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék, jégeső és viharos széllökés kísérheti. Estére a zivataros csapadékgócok a keleti, északkeleti országrészre korlátozódnak.



Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon, majd a középső országrészben is több helyen viharossá fokozódik.



Kedden főként a nap első felében nagy területen várhatók viharos széllökések. A délelőtti óráktól a nyugati, délnyugati megyékben van esély zivatarok kialakulására, amelyeket lokálisan intenzív csapadék, viharos széllökés és jégeső kísérhet.