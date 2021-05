Időjárás

A hétvégén is borúsabb idő várható

Jellemzően a hétvégén is borúsabb, csapadékosabb lesz az időjárás. Egyelőre nem tér vissza a héten tapasztalt nyárias meleg, 20 Celsius-fok körüli maximumok várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, várhatóan a Dél-Dunántúlon süt ki néhány órára a nap. Kezdetben többfelé, majd egyre inkább keleten, északkeleten várható eső, emellett a Dél-Dunántúlon délután helyenként záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél időnként megélénkül, néhol meg is erősödik. A leghidegebb órákban 7-13 fok lesz. Napközben 16-22 fokig melegszik a levegő.



Szombaton a több-kevesebb - jobbára szűrt - napsütés mellett szórványosan várható zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatar környezetében erősödhet meg a szél. A minimumhőmérséklet 6-11, a maximumhőmérséklet 18-23 fok között valószínű.



Vasárnap kezdetben több helyen várható eső, zápor, elszórtan zivatar. Délután már csak a Dunától keletre valószínű csapadék, de ott is egyre kevesebb helyen. Sokfelé élénk, helyenként erős, zivatar térségében akár viharos lesz a szél. A hajnali 9-14 fokról 17-22 fokig emelkedik a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.