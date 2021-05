Időjárás

Leszakadt vezeték, úttestre dőlt kerítés: Pest megyében és Budapesten is károkat okozott a viharos szél

Pest megyében és Budapesten is károkat okozott a viharos szél - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerda este az MTI-t.



Mukics Dániel közölte: a főváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton egy letört faágat kellet eltávolítaniuk a tűzoltóknak. A II. kerületi Margit körúton a gyalogosforgalmat elválasztó kerítés dőlt az úttestre.



A Bajza utca VII. kerületi részén egy hatméteres fa ága veszélyeztette a parkoló autókat. A XIX. kerületben a Határ út és az Esze Tamás út kereszteződésében leszakadt villanyvezeték miatt kérték a tűzoltók segítségét.



Vecsésen a Széchenyi utcában is egy nagy méretű, letört faágat távolítottak el a fővárosi hivatásos tűzoltók. Érden, a Krisztina utcában letört faág, Tárnokon, a Kölcsey utcában kettéhasadt fa miatt riasztották a katasztrófavédelmet.



A hivatásos és önkéntes tűzoltók folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán - ismertette a szóvivő.



Mukics Dániel azt kérte, hogy ha valaki leszakadt elektromos vezetéket lát, akkor hívja a 112-es telefonszámot és az elektromos szolgáltatót.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat esti veszélyjelzése szerint a viharos szél miatt jelenleg mindenhol csak elsőfokú riasztások vannak érvényben. Az esti órákban viszont még Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében újra kiadhatnak másodfokú riasztásokat. Így továbbra is előfordulhatnak viharos, akár óránkénti 90 kilométeres széllökések is. Az ország többi területén elsőfokú a figyelmeztetés a szél miatt.



Emellett az ország nagy részén zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetések, riasztások vannak.



Azt írták: az esti, késő esti órákra a front átvonul az országon, mögötte mindenütt gyorsan csillapodik a légmozgás.



Csütörtökön veszélyes időjárási esemény nem várható.