Szerdán hidegfront érkezik, sokfelé viharos széllel, néhol zivatarral

Markáns hidegfront érkezik és sokfelé viharos szél, néhol zivatarveszély miatt is figyelmeztetéseket adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Keddi veszélyjelzésük szerint viharos szél miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Zivatarveszély miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki ugyancsak elsőfokú figyelmeztetést.



A meteorológiai szolgálat azt írta: szerdán a déli órákra a Dunántúlon helyenként viharossá válik a szél. Délután hidegfront érkezik, amely az esti órákban északnyugatról délkelet felé haladva gyorsan átvonul az országon. Sokfelé várhatók 60-75 kilométer/órás, kiemelten a Dunántúl északi részén, illetve este a középső országrészben egy-egy helyen 80-85 kilométer/óra körüli lökések, amelyekhez porvihar is társulhat. A fronthoz társuló záporos csapadékzónában főként a Dunántúlon és az északi határvidéken néhol zivatar is valószínű.



Csütörtökre virradóra a front mögött csillapodik a szél, megszűnik a csapadék - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 12 Celsius-fok között alakul, de a szélcsendesebb helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.



Csütörtök hajnalban 3-10 fok várható, délutánra pedig 13 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.