Időjárás

Jégesővel, zivatarral érkezett a hidegfront, egyetlen óra alatt 10 fokot esett a hőmérséklet nyugaton

Északnyugat felől megérkezett az országba a csütörtökre jósolt hidegfront - derül ki az Időkép tudósításából. Az olvasók által beküldött felvételek szerint Nagycenken, Sopronban és Adácson is jégeső volt, de a Mátrában is több helyen zivatarok törtek ki.



Az Időkép mérése szerint Győr-Moson-Sopron megyei Babóton a front érkeztével egy óra alatt tíz fokot esett a hőmérséklet, és a zivatarok kelet felé tartanak.



Az előrejelzések szerint a zivatarok és jégeső mellett felhőszakadás is kialakulhat, amelyhez 80 kilométer per órát meghaladó széllökések is társulhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész országra figyelmeztetést adott ki.