Időjárás

Megint havazás jön a front után

Bár az ország legnagyobb részén esővel vonul át a kedden érkező hidegfront, a lehűlés a Nyugat-Dunántúlon és a magasabban fekvő nyugati tájainkon akkora mértékű lehet, hogy havazásba válthat az eső - írta az Időkép.



A Dunántúlon és északon a szél is viharossá fokozódhat. Keleten ezzel szemben a front előterében még közel 20 fokig melegedhet a levegő. Ide az eső is várhatóan csak a délutáni órákban érkezik. Addig azonban akár zivatarok is kialakulhatnak a térségben. Szerdára a keleti tájakat is eléri a lehűlés, napközben mindenütt 10 fok alatt marad a hőmérséklet. Sokfelé viharos északi szélre lehet számítani, és a hegyvidékeinken ismét kifehéredhet a táj.

Az eumet.hu szerint kedden mediterrán ciklon alakítja az időjárást: nyugaton, északnyugaton erősen szeles, hideg idő, és havas eső, havazás, hózáporok szakítják meg ismét a tavaszt, míg keleten kevésbé szeles, esős, enyhébb idő valószínű. Szerdán, csütörtökön viharos szél, erősen felhős, borongós idő, kisebb esők, havas esők, záporok, hózáporok mellett, hideg időre van kilátás. Pénteken kissé már javulni látszik az időjárás.