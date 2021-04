Időjárás

Egymást érik a hózáporok - videók

Egyre többfelé alakulnak záporok, hózáporok a nyugati, délnyugati tájak kivételével. A Tatabánya-Békéscsaba vonal széles sávjában egymást érik az újabb és újabb csapadékgócok - írta az Időkép.

Szombaton mérsékelt, olykor élénkebb déli légmozgás mellett folytatódik az enyhülés, illetve a napos-fátyolfelhős, csapadékmentes időjárás.



Vasárnap is enyhe idő, déli légmozgás a legvalószínűbb. Meg-megvastagodó felhőréteg szűri, zavarja a napsütést. Eső nem várható.



Hétfőtől nő az előrejelzés bizonytalansága. Most a hét első napjára még hasonlóan enyhe, változóan napos-felhős, csapadékmentes idő látszik valószínűbbnek. Az esti óráktól azonban már éreztetheti hatását egy észak felől közelítő erős hidegfront: szélerősödés, majd terjeszkedő csapadék érkezhet.



Kedden mediterrán ciklon alakítja várhatóan az időjárást: északnyugaton, nyugaton már egy hidegfront okoz hűvös, szeles, esős, havas esős időt, míg a keleti térségben eleinte a ciklon melegfrontja miatt enyhébb, felhősödő idő a valószínűbb, majd délután oda is megérkezik a csapadék és a lehűlés.



Szerdán viharos erejű szélre, borongós, csapadékos, záporos, hideg időre van most kilátás. Ismét lehet havas eső, hóesés is.