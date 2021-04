Időjárás

Jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést

Az ország nagyobb részén napos idő lesz a jellemző fátyolfelhőkkel, azonban csütörtök éjfélig figyelmeztető előrejelzés van érvényben, miszerint néhol zápor, zivatar és akár jégeső is előfordulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.



Az északi és a keleti megyékben lehet számítani intenzívebb gomolyfelhő-képződésre, amelyből elsősorban a Nyírségben és Borsodban alakulhat ki a délutáni, esti órákban elszórtan zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 19 és 26 fok között változik, a felhősebb északkeleti tájakon lesz hűvösebb. Késő estére többnyire 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.



Csütörtök éjfélig figyelmeztető előrejelzés is életben van Magyarország területére: délutántól az északkeleti országrészben (az Északi-középhegység térségében, Észak-Alföldön, de legjobb eséllyel elsősorban Borsodban és Szabolcsban) a záporok mellett zivatar is várható.



A zivatarban néhol viharos (60 kilométer/órát meghaladó) szél és kis méretű jég is előfordulhat.



A késő este, péntekre virradó éjszaka az észak felől érkező hidegfront mentén máshol is van némi esély zivatar kialakulására.