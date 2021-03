Időjárás

Tornádók söpörtek végig az Egyesült Államok déli részén - videó

Legalább hat ember meghalt és otthonok százai váltak lakhatatlanná, miután csütörtökön több tornádó végigsöpört az Egyesült Államok déli államain, különösen erősen sújtva Alabamát - számolt be róla pénteken az amerikai sajtó.



Az alabamai Calhoun megyei seriff a The Hill című hírportálnak elmondta, hogy az államban legalább öt ember halálát okozták a viharok. Négyen Ohatchee-ben haltak meg, egy ember pedig Wellingtonban vesztette életét. Matthew Wade elmondta, hogy az elhunytak közül hárman egy család tagjai voltak. "Imádkozunk a családokért, és mindent megteszünk, hogy tudassuk velük, mennyire szeretjük őket" - fogalmazott a seriff.



Az alabamai Florance város hatósága arról számolt be, hogy egy rendőrtisztet villámcsapás ért, miközben úttorlaszokat próbált kihelyezni a viharban. A rendőrt kórházba szállították. A Georgia állambeli Coweta megye tűzoltóparancsnoka, Pat Wilson az egyik helyi hírügynökségnek azt mondta, hogy körzetükben csütörtök este egy ember vesztette életét a zord időjárás következtében. Az Associated Press hírügynökség jelentése szerint a megyét éjfél körül érte el egy tornádó.



A CNN amerikai hírtelevízió pénteki beszámolója szerint 23 tornádóról érkezett bejelentés Georgia, Alabama, Tennessee, Kentucky és Mississippi államokból, és a vihar legalább 10 millió embert érintett. Kay Ivey, Alabama republikánus kormányzója az állam 67 megyéjéből 28-ban rendkívüli állapotot hirdetett.



Az interneten közzétett képek és videofelvételek azt mutatják, hogy a viharok óriási pusztítást hagytak maguk mögött. Otthonok százai váltak lakhatatlanná, és sok helyen a tornádó által felborított járműveket látni az utcákon. Egy péntek délelőtti jelentés szerint több mint 25 000 alabamai és 13 000 georgiai háztartás maradt áram nélkül. A Georgia állambeli Newnan városában a szolgáltatók arról számoltak be, hogy több ezer ügyfelüknél szünetel a telefon- és internetszolgáltatás, és volt olyan terület, ahol gázszivárgást is jelentettek.



A régió egyes részein nyolc napon belül ez volt a második alkalom, hogy tornádók pusztítottak. A múlt héten több mint 50 bejelentés érkezett Alabama és Mississippi államokból.