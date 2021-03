Pusztító időjárás

Ausztráliában ezreket menekítenek az elmúlt 60 év legsúlyosabb árvizei miatt - videó

Az ausztrál hatóságok további ezreket terveznek kimenekíteni hétfőn Sydney nyugati részének árvíz sújtotta külvárosaiból, melyeket az elmúlt 60 év legsúlyosabb áradása sújt, és a szakadó eső várhatóan a következő néhány napban is kitart.



Az elmúlt három nap szakadatlan esőzése megárasztotta a folyókat Ausztrália legnépesebb államában, Új-Dél-Walesben, kiterjedt károkat okozva és elkerülhetetlenné téve a lakosság tömeges evakuációját.



"Meg kell erősíteni magunkat, ez a hét nagyon nehéz lesz" - mondta újságíróknak Glaydis Berejiklian, Új-Dél-Wales miniszterelnöke.



A szakadó eső következtében az állam számos részét elöntötte a víz, éles ellentétben az adott térségek egy évvel ezelőtti időjárási körülményeivel, amikor a hatóságok a szárazsággal és a katasztrofális bozóttüzekkel küzdöttek.



"Nem tudok arról, hogy az állam történetében valaha is hasonlóan szélsőséges időjárási körülmények lettek volna gyors egymásutánban, ráadásul egy világjárvány közepette" - mondta Berejiklian.



Sydneyben vasárnap az év eddigi legcsapadékosabb napját jegyezték fel 110 milliméternyi esővel, míg Új-Dél-Wales egyes részein az elmúlt hat nap alatt közel 900 milliméternyi csapadék hullott, ami a márciusi átlag több mint háromszorosa a kormányzati adatok szerint.



A hatóságok közlése szerint eddig 18 ezer embert kellett kimenekíteni az állam alacsonyan fekvő térségeiből. Eddig 13 ideiglenes befogadóközpontot nyitottak az evakuáltak számára, de újabb központok nyitása várható, mert a meteorológusok a hét közepéig további esőzéseket jeleznek előre.



Ausztrália keleti partvidékén az előrejelzések szerint folytatódik a heves esőzés - közölte Jane Golding, a meteorológiai hivatal egyik tisztségviselője. Mint újságíróknak elmondta, Sydney nyugati felének egyes részeit az 1961 óta legnagyobb árvíz sújtja, és a zord időjárás várhatóan szerdáig is kitart.



Árvízi riasztást adtak ki a szomszédos Queensland egyes részeire is.