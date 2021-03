Időjárás

Történelmi hóvihar temette be Denvert - videó

Óriási hóvihar csapott le hétvégén az Egyesült Államokban, Colorado államra. A vihar az állam fővárosát, Denvert és környékét is vastag hótakaró alá temette. A nemzeti meteorológia szolgálat (NOAA) a Denveri Nemzetközi Repülőtérren végzett hétfő reggeli mérései szerint két nap alatt 68,8 centi hó hullott le, így az 1881-től kezdődő megfigyelések óta ez volt Denver történetének negyedik legnagyobb hóvihara.



Colorado más részein jóval vastag hótakaró is kialakult: a több mint 2000 méter magas Buckhorn-hegyen 109 centis hóvastagságot mért a NOAA.



Ehhez hasonló hóviharra utoljára 2006 decemberében volt példa.



A nagy mennyiségű nedves, tapadó hó a viharos széllel társulva komoly anyagi károkat okozott. Fák és villanyoszlopok dőltek ki, vezetékek szakadtak le. A TheDenverChannel információi szerint több mint 20 000-en maradtak áram nélkül a vihar után. A hó a közlekedésben is jelentős fennakadásokat okozott a több helyen járhatatlanná váló utak miatt - írja az Időkép.