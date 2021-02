Időjárás

Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt pénteken

Megdőlt az országos és a fővárosi melegrekord pénteken. Bács-Kiskun megyében 22 Celsius-foknál magasabb hőmérsékletet is mértek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán azt írta: "igazán meleg, már-már május végének, június elejének megfelelően meleg" volt pénteken.



Mostanáig a február 26-i fővárosi melegrekord 18,9 fok volt, amit 2008-ban rögzítettek. Most ennél több mint 1 fokkal melegebb volt Újpesten. Az új fővárosi napi rekord mostantól 20 fok.



Az országos rekord korábban 20,7 fok volt, amit szintén 2008-ban mértek a Baja-Csávoly állomáson. Pénteken az előzetes adatok alapján a meteorológiai szolgálat 28 állomásán mértek magasabb értéket. A legmagasabb érték végül Kiskunfélegyházáé lett 22,4 fokkal.



Az előrejelzés szerint szombaton hidegfront érkezik, hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Hajnalra plusz 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul.