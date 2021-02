Időjárás

A fél országban ismét sűrű ködre figyelmeztetnek

A tartós, sűrű köd veszélye miatt csütörtökre is figyelmeztetést adott ki a fél országra az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Vveszélyjelzésük szerint Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adták ki a figyelmeztetést.



Azt írták: szerda estétől ismét egyre nagyobb területen romlanak a látási viszonyok. Csütörtökre virradó éjszaka nagyobb területre kiterjedő sűrű ködre elsősorban a Duna vonalától keletre lévő tájakon lehet számítani, de ködfoltok másutt is kialakulhatnak.



A fagypont alatti területeken néhol gyenge ónos szitálás is előfordulhat.



Az előrejelzés szerint csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban borult, ködös északkeleti tájakon csak 9-14 fokot mérhetnek.