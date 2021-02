Időjárás

Helyenként 20 foknál magasabb hőmérsékletet is mértek szerdán

Helyenként 20 Celsius-foknál magasabb hőmérsékletet is mértek szerdán - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán, ahol úgy fogalmaztak: "nincs mese, itt a tavasz".



Nyugaton már kora délután volt olyan település, ahol elérte a 20 fokot a hőmérséklet. Siófokon ugyanakkor még csak 5 fokot mutatott a hőmérő, mivel ott akkor még párás, hűvös, nyirkos volt a levegő.



Délután 3 órakor a Tolna megyei Simontornyán volt a legmelegebb, ott 20,8 fokot rögzítettek. Ezt követte 20,7 fokkal a Veszprém megyei Devecser és a Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyháza.



A meteorológiai szolgálat délután 3 órás adatokat tartalmazó térképe alapján az ország nyugati felében volt melegebb, de keleten is mindenütt 10, a legtöbb helyen 15 foknál is magasabb volt a hőmérséklet.



Az előrejelzés szerint csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban borult, ködös északkeleti tájakon csak 9-14 fokot mérhetnek.



Komolyabb lehűlés a következő napokban sem valószínű.