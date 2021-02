Időjárás

Extrém hideg: ideiglenesen nem kapnak villanyszámlát a texasiak

A rendkívüli hideg miatt, amely Texast sújtotta, az amerikai állam közműfelügyelete ideiglenesen megtiltja az energiaszolgáltatóknak, hogy energiaszámlát küldjenek ki a háztartásoknak, vagy hogy díjtartozás miatt kikapcsolják az energiaellátásukat - jelentette be vasárnap Greg Abbott kormányzó.



Sok lakossági energiafogyasztó ugyanis többezer dolláros villamosenergia-számlát kapott a hideghullám eleje óta tartó, csupán néhány napos időszakra. A hőmérséklet a leghidegebb napokon mínusz 25 Celsius-fok volt, ami ebben a déli államban rendkívüli.



Joe Biden amerikai elnök katasztrófahelyzetet hirdetett ki szombaton Texasra vonatkozóan, miután a rendkívüli hideg miatt áramszünet és vízhiány sújtott több millió lakost. Ennek köszönhetően a lakosok szövetségi támogatást igényelhetnek többféle kiadásukhoz, köztük az energiaszámlákhoz. Abbott kormányzó pedig aznap sürgősségi jelleggel összehívta az állam törvényhozását, hogy megvitassa velük, milyen megoldást lehet találni az óriási összegű áramszámlákra.



Texas az egyetlen amerikai állam, amelynek az energiahálózata független az ország többi részétől, energiapiaca pedig nem szabályozott. A fogyasztók sok szolgáltató közül választhatnak, és sokaknak olyan szerződése van valamely szolgáltatóval, hogy számlaösszegei nem csak a fogyasztástól, hanem a fogyasztói kereslettől is függenek. Többen figyelmeztettek már, hogy az ilyen rendszerben a fogyasztók szélsőséges időjárás esetén védtelenek az nagyösszegű számlákkal szemben.



Az áramszünet csúcsán négymillió lakos volt áram nélkül. Szombat óta már minden erőmű újra működik, de vasárnap még mindig 30 ezer embernek nem volt áramszolgáltatás az otthonában.



A hóval és faggyal járó ítéletidő Texason kívül Oklahomát, Louisianát és más közeli államokat is sújtott. A zord időjárásnak immár 76 halálos áldozata van.