Időjárás

Már több mint 20 emberéletet követelt az ítéletidő az Egyesült Államokban

Több mint 20 emberéletet követelt eddig a szokatlanul hideg időjárás az Egyesült Államokban, kedden is háztartások milliói maradtak áramellátás nélkül - számolt be az amerikai sajtó.



Négy ember halt meg egy texasi lakástűzben, amelyet valószínűleg a kandallójukból kipattanó szikra okozott. Kentuckyban két ember vesztette életét, amikor járművük lecsúszott az útról, Houstonban meghalt egy férfi, akit elütött egy autó, miután balesete után kiszállt a gépjárművéből.



Missouriban szintén egy balesetben vesztette életét egy 59 éves férfi, miután autójával egy hókotróval ütközött. A téli vihar nem csak rendkívüli hideget hozott. Egy észak-karolinai tengerparti városban tornádó is pusztított, amelyben három ember vesztette életét, tízen pedig megsérültek. A 257 kilométer per órás sebességű tornádó tucatnyi otthont rombolt le.



Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb áramkimaradás Texasban volt, amely több mint 2 millió otthont és vállalkozást érintett. Több mint 250 000 ember veszítette el az áramellátását a keleti országrész egyes területein és további 200 000 ember maradt áram nélkül egy Oregon északnyugati részét sújtó jégvihar után.



A közműszolgáltatók Minnesotától Texasig többször áramszünetet rendeltek el, hogy így csökkentsék az elektromos hálózatok terhelését. A szakemberek szerint máshogy nem tudják kielégíteni az extrém hideg miatt felmerülő szélsőségesen magas hő- és áramigényt.



Kedden hajnalban több mint egy órán át tartó áramszünetek kezdődtek Oklahoma Cityben és a környékbeli településeken, miközben a hőmérők -22 fokot mértek. Az Oklahoma Gas & Electric közműszolgáltató cég később bejelentette, hogy nem terveznek újabb áramszünetet, de arra kérték a felhasználókat, hogy a termosztátokat maximum 20 fokra állítsák be a lakásokban és kerüljék a nagyobb elektromos készülékek használatát.



Az Entergy nevű szolgáltató - amely csaknem 3 millió villamosenergia-fogyasztóval rendelkezik - kedden este kapcsolta le az áramszolgáltatást Arkansasban, Louisianában, Mississippiben és Texas délkeleti részén. "Végső megoldásként döntöttünk így az elhúzódó áramkimaradások megelőzése érdekében, amelyek súlyos károkat okozhatnak az elektromos hálózatban."- áll a vállalat közleményében.



Nebraska államban az áramszünetek szintén a szokatlanul hideg időjárás közepette következtek be. Omaha városában a hőmérséklet egyik napról a másikra minusz 30 fokra süllyedt, ami 25 éve a leghidegebb mért érték. Több városban is rekord alacsony volt a hőmérséklet. Minnesotában minusz 39 fokot, a dél-dakotai Sioux Falls-ban pedig minusz 26 fokot mértek.



Az extrém időjárás fennakadásokat okozott a légiközlekedésben. Országszerte több mint 2700 járatot töröltek. A legtöbbet, 800-at a Dallas Fort Worth nemzetközi repülőtéren és több mint 700-at a houstoni Bush Intercontinental repülőtéren.

Joe Biden amerikai elnök telefonon beszélt Texas, Louisiana, Kentucky, Kansas, Tennessee, Mississippi és Oklahoma kormányzóival és közölte velük, hogy a kormány kész segítséget nyújtani. "Biden elnök közölte a kormányzókkal, hogy reagálni fog a segítségkéréseire, és minden további rendelkezésre álló szövetségi vészhelyzeti forrást felhasznál, hogy az érintett államok lakosságának segítséget nyújtson a történelmi vihar átvészelésében". - álla Fehér Ház közleményében.