Több tucat baleset történt a síkos utakon Németországban

Több tucat baleset történt Németországban a havas és jeges utakon hétfő estétől kedd délelőttig, a szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) az ország csaknem teljes területére figyelmeztetést adott ki csúszásveszély miatt.



Az utóbbi hetek hideg időjárása miatt mindenütt fagyos a föld, a sarkvidéki eredetű légtömegeket kiszorító melegfronttal érkező csapadék így azonnal jégpáncéllá dermedhet - figyelmeztetett a DWD.



A legsúlyosabb helyzet az ország északi részén, Lübeck és Hamburg térségében alakult ki, alig néhány óra alatt több mint negyven helyszínre riasztották a tűzoltókat és a rendőröket az úttestről kicsúszott, árokba borult autók, teherautók mentéséhez. Többen súlyosan megsérültek, egy ember meghalt.



A Brandenburg tartományi Oberhavel járásban, az A10-es autópályán egy rendőr is megsérült, egy teherautó mentése után gyűjtötte össze a terelő bójákat, amikor elütötte egy autó.



Hamburgban havazás miatt több órára lezárták a főpályaudvart, Kielben és Magdeburgban a helyi közösségi közlekedési vállalat függesztette fel járatait, mert az ónos eső percek alatt jéggel borította be az utakat és a villamosok felsővezetékeit.



A DWD előrejelzése szerint az Atlanti-óceán felől áramló enyhe tengeri levegő révén a tartós fagy után akár 10 Celsius-fok is lehet nappal, de éjszakára a fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, az ország jelentős részét borító hótakaró olvadása így tartósan csúszásveszéllyel jár.