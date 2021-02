Időjárás

Hideg idő - Fagyos hétvége jön, de sok lesz a napsütés

A hétvégén sok napsütés várható, csak néhol lehet kisebb havazás. Mindeközben viszont még napközben is fagypont alatti hidegre kell készülni, néhol a hajnali órákban mínusz 20 fokot is mérhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken néhol lehet jelentéktelen hózápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lesz. Északkeleten hófúvás is előfordulhat. Hajnalban általában mínusz 14 és mínusz 8 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de az Északi-középhegység völgyeiben mínusz 20 fokig is hűlhet a levegő. A csúcsértékek mínusz 8 és mínusz 1 fok között alakulnak.



Szombaton az ország nagy részén többórás napsütés várható. Erősebben felhős körzetek, időszakok főként az északkeleti, keleti tájakon, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. Itt-ott előfordulhat hózápor, nagyobb eséllyel északkeleten. Sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon időnként erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 8 fok között valószínű, de a derült, szélvédett, havas részeken akár mínusz 20 fokot is mutathatnak a hőmérők. A maximumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul.



Vasárnapra virradó éjjel, reggel keleten szórványosan, napközben csak elvétve valószínű kisebb havazás, hózápor. Napközben több órára kisüt a nap, de főként a keleti országrészben erősebben felhős körzetek is lehetnek. Sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik az északi, északnyugati szél. A leghidegebb órákban általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült, szélvédett, havas részeken mínusz 16 fok körüli értéket is mérhetnek. A nappali maximum mínusz 5 és plusz 3 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.