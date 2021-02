Időjárás

Több mint hat évtizede nem tapasztalt februári hideget mértek Nagy-Britanniában

Több mint hat évtizede nem tapasztalt februári hideget mértek csütörtökön Nagy-Britanniában.



A brit meteorológiai szolgálat délután közzétett országos összesítésében közölte, hogy a kelet-skóciai Braemar városában helyi idő szerint reggel 8 óra 13 perckor mínusz 23 Celsius-fokot mértek.



A beszámoló szerint ilyen hideg ebben a hónapban 1955. február 23. óta, vagyis 66 éve nem volt Nagy-Britanniában.



A meteorológiai intézet hangsúlyozta, hogy még 1962-1963 hírhedten kemény telén sem volt ennyire hideg éjszaka februárban.



Nagy-Britannia abszolút hidegrekordját is Braemar tartja mínusz 27,2 fokkal; ezt 1982. január 10-én mérték az Aberdeenshire megyei városban.



Ugyanezt a hidegrekordot az észak-skóciai Altnaharra falu is beállította 1995. december 30-án.



Nagy-Britannia egészében is napok óta rendkívül hideg van, az ország jelentős részét hó borítja. Ez helyenként átmeneti gondokat okozott a koronavírus elleni oltóanyagok kiszállításában is. Ezekben az országrészekben a hadsereg szállítójárművei segítenek a vakcinaszállítmányok eljuttatásában.



Az előrejelzés szerint a hétvégétől valamelyes enyhülés kezdődik a délnyugat-angliai térségekben.



A brit meteorológiai intézet hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez meglehetősen lassú folyamat lesz, mivel az Oroszország felől érkezett hideg légtömeget az Atlanti-óceánról beáramló enyhébb levegő nehezen tudja majd kiszorítani.