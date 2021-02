Időjárás

Ítéletidő Németországban: több százan a dugóban töltötték az éjszakát

Súlyos közlekedési fennakadásokat okozott Németországban a havazás és a hideg, keddi sajtójelentések szerint több autópálya-szakaszon egész éjjel állt a forgalom.



Országszerte több százan töltötték az éjszakát elakadt vagy az úttesten keresztbe fordult kamionok miatt keletkezett közlekedési dugókban a mínusz tíz Celsius-foknál is nagyobb hidegben. Az utakon rekedt autósokat és teherautósofőröket sokhelyütt a tűzoltóság látta el vízzel és meleg étellel.



A legnagyobb torlódás az A2-es autópályán volt Bielefeld térségében, mindkét irányban harminc kilométert meghaladó hosszúságú kocsisor alakult ki. Órákig állt a forgalom a többi között az A10-es autópályán is Berlin közelében, és az A72-es autópályán Bajorország és Szászország tartomány találkozásánál.



A vasárnap óta tartó havazás annak tulajdonítható, hogy betört Németország fölé egy sarkvidéki eredetű viharfront, és az ország középén találkozott egy délről igen nedves levegőt szállító fronttal. Így az ütközőzónában jelentős mennyiségű csapadék hullott, többnyire hó, a térség déli részén pedig ónos eső.



Ilyen körülmények között a legjobb hóeltakarító járművek is elérkeznek teljesítőképességük határáig - emelte ki egy keddi lapinterjúban Andreas Scheuer szövetségi közlekedési miniszter, aki arra kérte az ország északi és középső részén élőket, hogy legalább szerdáig ne induljanak nagyobb útra.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint több térségben szerdáig folytatódhat a havazás. A legsúlyosabb helyzet a tengerparti vidékeken alakulhat ki, amelyekre úgynevezett öbölhatású hóviharok csaphatnak le. Ez az időjárási jelenség a sarkvidéki légtömeg és a magasabb hőmérsékletű tengerből felszálló vízgőz találkozásából keletkezik, hatására a parti régiót rövid idő alatt jelentős, a DWD számításai szerint akár 20-40 centiméter magas hóréteg fedi be.



A hideg a front teljes területén tartós marad, a hónap közepéig a legmagasabb hőmérséklet sem haladja meg a fagypontot, és az ország keleti részén, Szászországban és Türingiában akár napközben is mínusz 20 Celsius-fok körüli hideg lehet a következő napokban.