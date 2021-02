Időjárás

Néhány területen ónos esőre, helyenként havazásra figyelmeztetnek

Néhány területen ónos eső, helyenként havazás veszélye miatt adott ki figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez hétfő este eljuttatott veszélyjelzés szerint ónos eső veszélye miatt Budapestre, Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést, míg havazás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett Somogy megyére zivatarveszély miatt adtak ki ugyancsak elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: a több hullámban érkező csapadékból - elsősorban északkeleten - éjfélig helyenként 20 milliméternél is több eső gyűlhet össze. A Dunántúli-középhegységben és az Alpokalján vékony hóréteg is kialakulhat.



Az éjszaka második felében újabb csapadékzóna érkezik, ami az ország középső területein átmeneti ónos esőt okozhat, legnagyobb eséllyel a Dunakanyar és a főváros téréségében. Kedden napközben északon, északkeleten már egyre inkább havas eső, hó lesz a jellemző.



Az Északi-középhegység területén kedd éjfélig maximum 5 centiméter, az északkeleti határ közelében (és a hegyekben) helyenként akár 5-10 centiméter, lokálisan akár 10 centiméternél is vastagabb hóréteg alakulhat ki. A délutáni órákban a Dél-Dunántúlon megdörrenhet az ég.



Kedd estétől ismét többfelé lehet ónos eső: elsősorban a főváros, és az Északi-középhegység területén lehet átmeneti jelleggel pár tized milliméter ónos esőre számítani, majd a csapadékzóna északkelet felé elhagyja az országot.



Az előrejelzés szerint kedden hajnalban mínusz 5 és plusz 2, napközben az ország északi felén 0 és plusz 6, délen plusz 7 és 14 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.