Időjárás

Továbbra is fennakadásokat okoz a havazás Németországban

Hétfőn is közlekedési fennakadásokat és baleseteket okozott a tartós havazás Németország több tartományában.



A vasárnapra virradóra kezdődött havazás az ország nagy részén csak hétfő estére hagyott alább, így sokhelyütt 20-25 centiméteres hóréteg keletkezett, és az állandó utánpótlás miatt a megtisztított utakat, járdákat, vágányokat és vasúti váltókat hamar ismét belepte a hó. Sok út, autópálya- és vasútszakasz vált járhatatlanná, sokhelyütt a hókotró járművek is nehezen tudtak haladni. A legtöbb fennakadás a vasúti közlekedésben keletkezett, a Hamburg, Berlin, Lipcse, Frankfurt és Köln által közrefogott hatalmas térségben járatok százai maradtak ki.



Ismét számos baleset is történt, de többségük nem volt súlyos, rendszerint elakadt vagy az úttesten keresztbe állt autókat, kamionokat kellett menteni. A forgalom a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások miatt eleve kisebb a szokásosnál, és a hatóságok időjárási figyelmeztetései is hozzájárultak ahhoz, hogy a legtöbben otthon maradtak Németországban hétfőn.



A havazás rendkívüli és tartós hideggel jár együtt, így egyelőre havasak maradnak a tájak. A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint a sarkvidéki eredetű front zónájában, az országot középen nyugat-keleti irányban átszelő, nagyjából 130 kilométer széles sávban a hónap közepéig nemigen emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet, és az ország keleti részén, Szászországban és Türingiában akár napközben is mínusz 20 Celsius-fok körüli hideg lehet a következő napokban.