Időjárás

Borsodban másodfokú riasztásokat adtak ki az ónos eső miatt

Ónos eső miatt másodfokú riasztásokat adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes járásaira az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), ezért a katasztrófavédelem arra kéri az ott élőket, hogy ha tehetik, ne üljenek autóba - mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap este az MTI-nek.



A tűzoltó alezredes arra kérte a környéken lakókat: tájékozódjanak az aktuális időjárásról, nézzék az Útinform és az OMSZ internetes oldalát, vegyék igénybe a VÉSZ (veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás) alkalmazást és ha másodfokú, úgynevezett narancs riasztás vonatkozik rájuk, csak akkor induljanak el, ha feltétlenül szükséges és járművük fel van készítve a téli útviszonyokra.



Az alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy az ónos eső miatt elektromos vezetékek, faágak szakadhatnak le, ezért is fontos, hogy körültekintően vezessen, aki mégis útnak indul.



Mukics Dániel azt kérte, hogy aki bajba jutott autóst lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van érvényben másodfokú, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés az ónos eső veszélye miatt.



Azt írták: este Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, illetve eleinte Szabolcs-Szatmár-Bereg északi részein fordul elő ónos eső. Legtovább Borsod északi részén és a Zemplén térségében maradhat fagypont alatt a hőmérséklet, így itt helyenként néhány milliméternyi ónos eső hullhat.



Hétfőn az eső, zápor mellett főként a déli országrészben némi eséllyel zivatar is előfordulhat, illetve az Alpokalján a magasabban fekvő tájakon kevés hó is hullhat. A napi csapadékmennyiség, főként északkeleten, helyenként meghaladhatja a 20 millimétert - tették hozzá.