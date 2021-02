Időjárás

Hollandiában közlekedési fennakadásokat okoz a rendkívüli havazás

Hollandiában közlekedési fennakadásokat okozott a Darcy nevű hóvihar, az országban életbe léptették a legmagasabb szintű, vörös riasztási fokozatot - írta vasárnap a helyi sajtó.



A nemzeti meteorológiai intézet szerint a nap nagy részében folytatódnak az erős széllökések és a havazás. A jelentések szerint ilyen rendkívüli időjárási helyzet utoljára 10 éve volt az országban.



A holland állami vasúttársaság vasárnap reggel bejelentette, hogy délutánig felfüggesztik a vonatjáratokat. Több buszjárat is leállt a nap folyamán, továbbá az eindhoveni repülőtér is arról tájékoztatott, hogy délután 14 óráig nem üzemeltetik járataikat.



A holland hatóságok felhívták a figyelmet, hogy ilyen szélsőséges időjárási körülmények között a gépjárművezetés is igen kockázatos, és óva intették a lakosságot az útnakindulástól. Noha a közutakat 163 ezer kilométeres szakaszon felsózták, az útfelületek hőmérséklete fagypont alatt van az országban.



A szomszédos Belgiumban ugyancsak havazott vasárnapra virradóra, hétfőtől pedig komoly lehűlés várható.