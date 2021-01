Időjárás

Az intenzív havazás miatt több mint 80 ezren maradtak áram nélkül Lengyelországban

Az intenzív hóesés miatt kedd reggelre több mint 80 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Lengyelországban, mindenekelőtt a keleti vajdaságokban. A havazás miatt keletkezett útakadályok miatt a tűzoltókat egy nap alatt csaknem hétszáz alkalommal riasztották - közölte a lengyel kormány biztonsági központja (RCB).



Amint az RCB igazgatóhelyettese, Grzegorz Swiszcz közölte Twitter-oldalán, összesen 81,6 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, háromnegyed részük az északkelet-lengyelországi Podlasiei vajdaságban. Az ítéletidő már a hétfőn is súlyos gondokat okozott, akkor dél körül 40 ezer áram nélkül maradt háztartásról számoltak be.



A nedves, nehéz hó és az erős szél számos helyen faágakat tört le, leszakította a villanyvezetékeket, károkat okozott a transzformátor állomásokon. A tűzoltók hétfő óta elsősorban a Podlasiei, valamint a középkelet-lengyelországi Lublini és a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaságban tették járhatóvá az eltorlaszolt utakat, járdákat. Senki sem sérült meg.



A Kárpátaljai vajdaság déli részére a lengyel országos meteorológiai szolgálat keddre a legmagasabb, harmadfokú riasztást adta ki a várható intenzív hóesés miatt. A téli időjárás okozta nehézségekkel Lengyelország más keleti régióiban is számolni kell.