Időjárás

Változékony idő várható a hétvégén

A hétvégén kezdetben enyhe, sokfelé napsütéses lesz az idő, majd egyre többfelé várható csapadék: eleinte eső, majd havas eső, hó is. Vasárnaptól lehűlés kezdődik. Sokfelé erős lesz a szél is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken jellemzően napsütéses idő várható, estétől az nyugati, délnyugati vidékeken lehet szórványosan kisebb eső. Sokfelé lesz erős, kezdetben főleg a Dunántúlon viharos a szél. A leghidegebb órákban 0 és plusz 9 fok között alakul a hőmérséklet, napközben jellemzően 10-17 fokig melegszik a levegő, de az Északi-középhegység térségében helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet.



Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több-kevesebb szűrt napsütés főleg az ország délkeleti felén valószínű. Kezdetben szórványosan, délutántól a Dunántúlon, estétől keleten is többfelé várható eső, zápor. A Dunántúlon egy-egy zivatar sem kizárt. A Kisalföldön, az Alpokalján és a Bakonyban estefelé helyenként havas eső, hó válthatja az esőt. A szél több helyen erős lesz. A minimumhőmérséklet plusz 2 és 9 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 10-15 fok között alakulnak, de az Északi-középhegység térségében 6-9 fok is lehet.



Vasárnap is többfelé beborul az ég. Sokfelé számítani kell csapadékra: eleinte főleg esőre, melyet a nap folyamán nyugat felől egyre több helyen havas eső, havazás válthat fel. A reggeli órákban a Dunántúlon néhol ónos eső sem kizárt. A szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 11 fok között alakul, északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő - olvasható az előrejelzésben.