Időjárás

Megindult a jég a Balatonon - videó

Az idei télen először jelent meg a jég a tavon, és mindjárt mozgásba is kezdett. 2021.01.20 07:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A várakozásoknak megfelelően hétfőn megjelent a Balaton nyílt vizén is a jég. Vasárnapról hétfőre éjszaka alakult ki a jégréteg, amelyet azonban a megélénkülő nyugati szél már a reggeli órákban összetört és a part közelébe sodort - olvasható a siófoki obszervatórium jelentésében.



Az apró jégkockákból álló jégfolyam jól követhető a siófoki obszervatóriumból készült videón. Megfigyelhető, hogy az álló és mozgó jég között két éles határvonal is kialakul. A folyamat megértéséhez érdemes végignézni a rövid filmet - írja a hirbalaton.hu.



A következő napok egyre melegebb és szelesebb időjárása miatt várhatóan ez a kevés jég is rövidesen eltűnik a Balatonról.