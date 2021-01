Időjárás

Kora tavaszias meleg érkezik csütörtökön

A kedden vegyeshalmazállapotú csapadékkal érkező melegfront szerda délután lassan elhagyja térségünket. Mögötte megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik a déli-délnyugati szél, ami több fokkal melegebb levegőt hoz magával. A csúcshőmérséklet többfelé emelkedhet 10 fok fölé, délnyugaton 13-14 fokos maximumokat is mérhetünk, de a Dél-Dunántúl főn kialakulására hajlamosabb pontjain akár 15 fok is lehet.



Északkeleten ettől hűvösebb időre, 4 és 9 fok közötti hőmérsékletekre van kilátás - írja az Időkép.



Az enyhe, szeles idő mellett sok napsütésre is számíthatunk, de északkeleten helyenként tartósan beragadhat a köd és az alacsony szintű rétegfelhőzet.