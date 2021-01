Időjárás

Kutya hideg jön, gondoskodjunk állatainkról!

Az elkövetkező napokban éjszakánként akár -15 fok is előfordulhat, de napközben is -5 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Bár itt a tél, még van időnk felkészíteni kedvencünket a téli fagyokra.



Sok helyen tudunk már készen hőszigetelt kutyaházat venni, de magunk is elkészíthetjük. Ügyeljünk a méretre, ha a házikó túl nagy, kutyánk a testhőjével nehezen, vagy egyáltalán nem tudja befűteni. Bejáratára tehetünk szőnyegdarabot, vagy pvc függönyt - tanácsolja a Fejér megyei Állatvédőrség Facebook-oldalán. A házikót fedett, szélvédett helyre tegyük.



A felszivárgó nedvesség és hideg ellen úgy védekezhetünk, ha a házat egy raklapra tesszük. Bélelésre a szőnyegnél és a rongyoknál előnyösebb a bőséges szalma vagy faforgács. (utóbbinál a küszöb megakadályozza a szétszóródást) A rongyok a párától és a nedves tappancsoktól átnyirkosodnak, ami megfázáshoz és komolyabb betegségekhez is vezethet. Bárhogyan is döntsünk, a bélelő anyagokat hetente cseréljük tisztára, szárazra, bolhamentesítést pedig legalább kéthetente végezzünk.



A tél folyamán alig néhány nap vagy legrosszabb esetben is egy-két hét van, amikor extrém -10 , -15 fok van éjjel. Ilyenkor engedjük be kutyánkat garázsba, kazánházba, házunk előterébe.



Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége, de büntetőjogi felelősség is, hiszen a gondatlan tartás súlyosabb esetben akár állatkínzás is lehet, ami két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő!