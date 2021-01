Időjárás

Több, mint egy évtizede nem esett annyi hó Madridban, mint most - videó

Intenzív hóesés kezdődött csütörtökön a spanyol fővárosban, amely a meteorológiai szolgálat (Aemet) előrejelzése alapján akár az elmúlt évtized legnagyobb havazása lehet. 2021.01.08 18:05 ma.hu

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, csütörtökön néhány óra alatt fehérbe borultak a madridi parkok és kertek, megmaradt a hó a kocsik és a házak tetején is, ami ritka látvány a fővárosban.



Hóesés utoljára 2018 februárjában fordult elő, jelentős, a közlekedést is korlátozó havazás pedig 2009 januárjában volt.



Az Aemet jelentése alapján 20-40 centiméternyi hó eshet vasárnapig Madridban.



A tartományban található Guadarrama hegységbe vezető utakat a rendőrség elővigyázatosságból lezárta.



A rendkívüli téli időjárás miatt az ország ötven megyéjéből 18-ban van készültség. Albacete városában készenlétbe helyezték katonaság speciális egységét arra az esetre, ha mentési munkálatokra lesz szükség.



A tartományok közül Kasztília-La Manchában pénteken elmarad a tanítás, míg Valenciában 37 településen nem kell iskolába menni a gyerekeknek a hóhelyzet miatt.