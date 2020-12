Időjárás

Változékony, de enyhe idő várható az új év első hétvégéjén. Napsütés is lehet, de borús égre, esőre is készülni kell. Egyelőre nem hűl a levegő, napközben többfelé 10 fok körül alakulnak a csúcsértékek - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzésében, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken, január elsején délelőttig a keleti határvidéken is megszűnik a csapadék, a Tiszántúlon és az északkeleti megyékben is csökken a felhőzet, és az ország többi részéhez hasonlóan legalább néhány órára kisüt a nap. A szél több helyen megélénkül. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 5, napközben plusz 4 és 10 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, csak késő délután növekszik meg délnyugaton, nyugaton a felhőzet, és estétől ott eső, zápor is lehet. A légmozgás élénk, néhol erős lesz. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű. A nappali maximumok plusz 5 és 12 fok között alakulnak, északon lesz a hűvösebb, délkeleten az enyhébb idő.



Vasárnap délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, de eleinte északkeleten, majd délnyugaton, délen lehetnek rövid napos időszakok. A Dunántúlon többfelé, másutt helyenként várható eső, zápor. Élénk, helyenként erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet általában plusz 3 és 9 fok között valószínű, de a délkeleti, keleti tájakon helyenként 10-12 fok is lehet - olvasható az előrejelzésben.