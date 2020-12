Időjárás

Óvatosságra inti a hegyvidéken kirándulókat a meteorológiai szolgálat és a Pilisi Parkerdő

A magasabban fekvő területeken zúzmara rakódott a fákra és elektromos távvezetékekre, emiatt óvatosságra inti a hegyvidéki tájakon kirándulókat az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Pilisi Parkerdő.



A meteorológiai szolgálat szombat délelőtt a Facebook-oldalán kiemelte: ha egy terület tartósan felhőbe burkolózik, van némi légmozgás, és még fagyos is a levegő, zúzmara képződik, amely egy idő után nagy terhet ró nemcsak az elektromos távvezetékekre, hanem a fákra is.



Azt írták: jelenleg ezek a viszonyok körülbelül 400-500 méteres magasság felett jellemzőek. Ezért a meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet: akik a hétvégén kirándulni mennek, ne csak a Pilisben és Visegrádi-hegységben, hanem minden hegyvidéki tájon legyenek óvatosak, hiszen egy jéggel megrakott faág akár sérülést is okozhat.



Ehhez kapcsolódóan a meteorológiai szolgálat megosztotta a Pilisi Parkerdő pénteki Facebook-bejegyzését is, amelyben arról tájékoztattak: Dobogókő és a Pilis-tető térségében az elmúlt napok ködös időjárása következtében nagyobb mennyiségű zúzmara rakódott az erdő fáira. Ezért azt kérték, mindenki fokozott figyelemmel kiránduljon, mivel a kisebb ágak, gallyak a megnövekedett terhelés miatt letörhetnek, balesetveszélyes helyzetet okozhatnak.