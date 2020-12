Időjárás

OMSZ: karácsonyig nem várható "télies fordulat" - videó

Karácsony második felében viszont már előfordulhat, hogy az eső mellett hó is hullik majd a hőmérséklet csökkenése mellett. 2020.12.17 16:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hétvégén is borult, párás idő várható, lehűlésre, érdemi csapadékra nem kell számítani. Karácsonyig nem is várható "télies fordulat".



Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú, az MTI-hez csütörtökön eljuttatott előrejelzése szerint pénteken borult, párás, szürke idő várható, több helyen szitálással. Napközben javulnak a látási viszonyok, tartós sűrű köd inkább csak a Dunántúlon néhol, illetve a felhőbe burkolózó hegyvidéki tájakon lehet. Gyenge, illetve mérsékelt lesz a légmozgás, sok helyen szinte nem is mozdul majd a levegő. A leghidegebb órákban 0 és plusz 4, napközben plusz 2 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton és vasárnap is többnyire borult, párás, néhol ködös idő várható. Szombaton szórványosan, vasárnap többfelé valószínű szitálás, esetleg gyenge eső. A minimumok mindkét nap 0 és plusz 4, a maximumok plusz 2 és 6 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán közzétett videóban Üveges Zoltán elmondta: karácsonyig nem várható "télies fordulat". Karácsony második felében viszont már előfordulhat, hogy az eső mellett hó is hullik majd a hőmérséklet csökkenése mellett. Egyes hóvastagsági előrejelzések szerint például Budapesten 25-éig, jövő péntekig nincs esélye hónak, utána viszont legalább "mutatóba" kialakulhat vékony hóréteg. Majd szilveszterhez közeledve több centis hórétegre is lehet számítani - közölte a meteorológus.