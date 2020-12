Időjárás

Vörös riasztást adtak ki lavinaveszélyre

Hatalmas mennyiségű hó esett az elmúlt napokban az Alpok lejtőire. A nagy mennyiségű friss hó és a fokozatos enyhülés következtében nagyon magas lavinaveszély miatt adtak ki riasztást a térségben. A lavinák kialakulásának kockázatát a feltámadó szél is növeli.



Az előrejelzések szerint gyakori spontán lavinákra kell készülni, amelyek közül nagy kiterjedésűek is elérhetnek akár alacsonyabb szinteket is - figyelmeztetett az Időkép.

Az Avalanches.org térképén régiónként láthatjuk az érvényben lévő figyelmeztetések szintjét

Lakott területeken is rendkívüli állapotok uralkodnak. A vonatközlekedés több régióban szünetel, az utak helyenként járhatatlanok, így települések váltak elszigeteltté, megközelíthetetlenné.