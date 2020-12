Koronavírus-járvány

Brutális időjárás: több tízezer háztartás maradt áram nélkül Csehországban

Az északi régiókban a szélvihar fákat döntött ki, amelyek számos helyen akadályozták a közúti és vasúti forgalmat, és kárt tettek a parkoló gépkocsikban. 2020.12.05

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül Csehországban egy rendkívül erős szélvihar következtében, amely szombatra hajnalban és délelőtt söpört végig főleg az ország északi részein - jelentette a cseh közszolgálati hírtelevízió szombat délután.



Az északi régiókban a szélvihar fákat döntött ki, amelyek számos helyen akadályozták a közúti és vasúti forgalmat, és kárt tettek a parkoló gépkocsikban.



A legerősebb széllökéseket, amelyek sebessége elérte az óránkénti 166 kilométert is, szombaton délelőtt a cseh-lengyel határon fekvő Óriáshegység Snezka csúcsán mérték.



A szélvihar következtében a libereci, hradecky és a pardubicky régiókban több tízezer háztartás maradt áram nélkül. A Prágától keletre fekvő Pardubicei régióban a legrosszabb a helyzet, ahol még a délutáni órákban is mintegy 20 ezer háztartásban nem sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást.



A meteorológiai szolgálat előrejelzései szerint várható, hogy az erős szélvihar vasárnap Csehország nyugati régióit, valamint Morvaországot is eléri.



A hegyvidékeken a szél erőssége vasárnap elérheti az óránkénti 125 kilométert, az alacsonyabban fekvő területeken pedig a 90-100 kilométert.