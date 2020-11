Időjárás

Végítéletszerű időjárás Szardínia szigetén - videó

Hatalmas sárlavina borította be a utcákat az olasz Bittiben.



A Nuoro tartomány kisvárosát heves esőzések sújtották, amelyek hatalmas földcsuszamlásokat okozott a térségben, a városközpontot teljes egészében elöntötte a sár.



Egy híd is összeomlott. Súlyosan megrongálódtak a járművek, is, összesodorta őket az áradó sár.



A viharos időjárás tovább menetel Olaszországon, már Calabria régiójában pusztít.