Időjárás

Többfelé ónos esőre figyelmeztetnek

Veszélyjelzésükben azt írták: az éjszakai órákban egyre több helyen képződhet köd, zúzmarás köd, leginkább a Dráva térségének tágabb környezetében. A köd veszélye miatt Somogy és Zala megyére adtak ki figyelmeztetést hétfőre.



Kiemelték továbbá, hogy hétfő hajnalban, reggel az érkező melegfronti szakasz csapadékzónájából az eső mellett elsősorban az északi, északnyugati megyékben (megközelítőleg a Győr-Budapest vonal sávjában) átmeneti - néhány tizedmilliméternyi - ónos eső is hullhat. Délelőtt síkvidéken már inkább eső valószínű, ugyanakkor a magasabb helyeken még ekkor is előfordulhat ónos eső.



Az ónos eső veszély miatt Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



A meteorológiai szolgálat az MTI-hez korábban eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből kiderült: a jövő héten többször is készülni kell ónos esőre.