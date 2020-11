Időjárás

Marad a fagy, visszatér a köd

Ködös reggelekre és 0 fok alatti minimumokra készülhetünk a héten. Reggelente jellemző lehet a zúzmarásodás, sőt, hétfőn és szerdán helyenként ónos szitálás sem kizárt.



Napközben változó lesz az időjárás, hétfőn borúsabb, esős, kedden napos, szerdától sokfelé nappal is ködös időre számíthatunk.



Hétfőn a hétvégéhez képest gyengül a reggeli fagy, de még így is -5 és +2 fok közötti minimum-hőmérsékleteket mérhetünk, pára-, ködfoltok többfelé előfordulhatnak. Sok lesz felettünk a felhő, a gyenge csapadék a reggeli órákban többfelé ónos eső, ónos szitálás formájában hullhat. Napközben is elered néhol, de jelentős mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad. Délután 3-9 fok fok várható.



Kedd reggel ismét lehetnek ködfoltok, és a köd néhol keleten akár egész nap beragadhat. Máshol kevés felhő, sok napsütés ígérkezik. A légmozgás nem lesz jelentős. Gyenge reggeli fagy országszerte előfordulhat. Északon és az Alföldön lehet a leghidegebb, itt -4, -5 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben 5-10 fokig emelkedik a hőmérséklet.



Szerdán sokfelé indulhat ködösen a nap, és napközben is maradhatnak tartósan ködös, szürke tájak. A sűrű köd és a fagy érintette tájakon ónos szitálás ismét előfordulhat. Máshol sok napsütés ígérkezik. Kora reggel -5, +1, délután 2-8 fok várható. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél.



Csütörtökre országszerte beállhat a hidegpárna, nyirkos idő valószínű, csak néhol szakadhat fel a ködtakaró. Délután mindössze 1-6 fok lehet - írta az Időkép.