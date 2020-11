Időjárás

Sarkvidéki eredetű hideg zúdul ránk

Már a szomszédban van a hidegfront, ami szárazabb, hidegebb sarkvidéki eredetű levegővel árasztja el a Kárpát-medencét a hétvégén. 2020.11.20 09:57 ma.hu

A front az este folyamán fut be és északnyugat felől egyre több helyen elered az eső. Holnap reggelig sokfelé számíthatunk csapadékra, ami folyékony formában fog lehullani. A magasban érkező fagyos levegő, ugyanis a péntek délutáni órákban áramlik fölénk, és várhatóan nem kerül átfedésbe a csapadékkal, mivel ekkora már nyugat felől többfelé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap.



Havas esőre, hózáporra azonban így is lesz egy kevés esély, de csak az északi hegycsúcsok közelében - írja az Időkép. Az elvonuló front mögött ugyanis egy konvergens (összeáramlási) zóna alakulhat ki nagyjából az Edelény-Mohács vonal mentén, ami kedvezni fog a záporoknak.



Az északi szél napközben többfelé megerősödhet, a hegyekben viharossá fokozódhat. Szombat hajnalban azonban legyengül szél és nyugalomba kerül a hideg levegő, ezért országos fagy várható. Az északi tájakon -5, -6, a fagyzugokban -7, -8 fok is lehet, így az idei szezon eddigi legalacsonyabb hőmérsékleteit mérhetjük majd.