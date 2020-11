Időjárás

A hétvégén is marad a borús, párás idő

A hétvégén is marad a borús, párás, helyenként ködös idő - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön országos, középtávú előrejelzésében.



Pénteken túlnyomóan borult, párás, néhol ködös idő lesz, inkább csak helyenként vékonyodhat el, szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Szórványosan szitálás is előfordulhat. A leghidegebb órákban 1-6 fok lesz. Napközben 5-10 fokig melegszik a levegő.



Szombaton és vasárnap is borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A minimumhőmérséklet mindkét nap 2-7 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton és vasárnap is 5-9 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.