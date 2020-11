Időjárás

24 óra leforgása alatt belepte a hó Albertát - videó

Hatalmas hóvihar sújtotta szombattól vasárnapig a kanadai Alberta területét. A havazáshoz társult viharos szél jókora, helyenként méteres, akadályokba ütközve néhol másfél méteres hótorlaszokat emelt az egyébként is nagy mennyiségű hóból. Az állam nem volt felkészülve ekkora hóviharra, így hétfőn többfelé zárva maradtak az iskolák, néhányan nem jutottak el munkába sem, mert a házak ajtaját és a járműveket is betakarta a hó - tudósította az Időkép.

Sunday morning trek to the shop. Southern Alberta at its finest :) pic.twitter.com/kNwJEF5Knd — Heather Gast (@hnjmagrath) November 9, 2020

Disappearing truck update. 8 am, 10 am 4 pm and the 8 pm #skstorm Eatonia #saskatchewan pic.twitter.com/LwGRMEu3mP — Jenny Hagan LostInSk (@LostInSk) November 9, 2020